Транспорт 04 сентября 2023, 12:36 Заморозка годового билета стала доступна в приложении «Метро Москвы» Заморозка годового абонемента на 14 дней появилась в приложении «Метро Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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В приложении «Метро Москвы» обновили функционал, и теперь владельцы карты «Тройка» с годовым абонементом смогут заморозить срок его действия на 14 дней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Возможность замораживать годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить. Максим Ликсутов

Для использования данной функции необходимо обновить приложение «Метро Москвы» и привязать карту «Тройка» с годовым абонементом в личном кабинете. Затем выбрать билет «Единый 365», нажать кнопку «Заморозить» и указать нужные даты. Произвести заморозку можно только один раз на 14 дней. При этом до окончания срока действия годового абонемента должно оставаться не менее 30 дней.

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Заявление о продлении абонемента на карту следует сделать не позднее чем за 10 дней до его истечения. Заморозка автоматически отменится, если в период ее действия совершить поездку с использованием абонемента.

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