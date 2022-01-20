Заммэра Москвы Бочкарев: северо-восточный участок БКЛ готов более чем на 85%
Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) составляет 86%. Об этом сообщила НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
На этом отрезке почти построены станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» готовы, пока они относятся к Некрасовской линии. Бочкарев уточнил, что ближе всего к окончанию строительства «Сокольники».
«Здесь активно ведутся архитектурно-отделочные работы, продолжается сооружение двух пересадок на Сокольническую линию», — рассказал он.