16 июня 2023, 17:57
Заммэра Москвы рассказал об отделке вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ
Заммэра Москвы Бочкарев: отделка вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ скоро завершится
Отделка вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ скоро завершится, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
В кассовом зале вестибюля № 2 станции «Авиамоторная» пол уже уложен гранитом, завершается отделка гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей.
Андрей Бочкарев
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
По его словам, в новом вестибюле уже началось устройство инженерных систем.
Реклама
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что рабочие смонтировали три эскалатора, соединяющие кассовый зал с подземным пешеходным переходом, а также начали монтаж лифта для маломобильных групп населения.
Строительство нового вестибюля и подземного перехода на станцию «Авиамоторная» БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц значительно улучшит доступность станции для жителей северо-восточных районов Москвы.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
Реклама
Реклама