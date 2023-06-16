Транспорт 16 июня 2023, 17:57 Заммэра Москвы рассказал об отделке вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ Заммэра Москвы Бочкарев: отделка вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ скоро завершится Сайт мэра и правительства Москвы

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Отделка вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ скоро завершится, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В кассовом зале вестибюля № 2 станции «Авиамоторная» пол уже уложен гранитом, завершается отделка гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей. Андрей Бочкарев заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

По его словам, в новом вестибюле уже началось устройство инженерных систем.

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Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что рабочие смонтировали три эскалатора, соединяющие кассовый зал с подземным пешеходным переходом, а также начали монтаж лифта для маломобильных групп населения.

Строительство нового вестибюля и подземного перехода на станцию «Авиамоторная» БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц значительно улучшит доступность станции для жителей северо-восточных районов Москвы.