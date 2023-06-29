Транспорт 29 июня 2023, 12:56 Заммэра Москвы рассказал об отделке южного вестибюля станции метро «Яхромская» Заммэра Москвы Бочкарев: на станции метро «Яхромская» началась отделка пола гранитом Сайт мэра и правительства Москвы

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В южном вестибюле станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро началась отделка пола гранитом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

У станции, расположенной вдоль Дмитровского шоссе, будет два подземных вестибюля, которые свяжут обе стороны магистрали пешеходными переходами. Укладка пола кассового зала гранитом началась в южном вестибюле, который будет выходить к улице 800-летия Москвы.

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Также строители начали отделывать пол и стены вестибюля, который будет вести от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе, сообщил Бочкарев.

Стены станции по плану будут выложены алюминиевыми трехслойными панелями с антивандальным покрытием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скором запуске участка метро от «Селигерской» до «Физтеха».