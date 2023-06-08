Транспорт 08 июня 2023, 13:51 Заммэра Москвы рассказал о строительстве участка Троицкой линии метро Бочкарев: более 200 тысяч кубометров бетона уложили на пяти станциях Троицкой линии метро Сайт мэра и правительства Москвы

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При строительстве участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская» уложили более 200 тысяч кубометров бетона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на пяти станциях Троицкой линии метро в Москве скоро завершат земляные и монолитные работы. Рабочие начали монтаж инженерных систем и отделку пассажирских и служебных зон.

Участок Троицкой линии метро протяженностью свыше 13 километров от пересадочной станции «Новаторская» Большой кольцевой линии до расположенной на территории Коммунарки «Бачуринской» стал одним из крупнейших строящихся объектов инфраструктуры Москвы. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

На участке построят пять станций: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что общая длина 10 тоннелей составляет около 21,5 километра. На некоторых участках уложат виброматериалы для снижения шума.

Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. После запуска около 100 тысяч человек будут пользоваться ей ежедневно.