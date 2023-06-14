Транспорт 14 июня 2023, 15:20 Заммэра Москвы рассказал о строительстве метромоста через реку Ликову Заммэра Москвы Бочкарев: отделочные работы на метромосту через реку Ликову скоро завершат Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Отделочные работы на метромосту через реку Ликову строящегося участка Солнцевской линии скоро завершат, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Завершаются работы по отделке метромоста боковыми ламелями, выполняющими декоративную функцию и защищающими искусственное сооружение от атмосферных осадков. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

На мосту заканчивают монтаж кровли. На финальную стадию также вышло устройство инженерных систем, в частности освещения и тоннельного водопровода. Рабочие выполнили засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей. Ранее они уложили и смонтировали рельсошпальную решетку.

Реклама

Длина моста между будущими станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» составит 460 метров. Он станет 12-м метромостом в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого через Москву-реку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие цвета выбрали жители столицы для трех будущих линий метро.