Заммэра Москвы Ликсутов: первые речные электротрамваи запустят в столице в этом году

Заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первые электротрамваи начнут ходить по Москве-реке, начиная с 2022 года. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«До конца года в тестовом режиме запустим первые речные суда. Заработает один из двух регулярных речных маршрутов Фили — Киевский вокзал. Уже прошли испытания первого судна — работа в холодную погоду, наладка оборудования, отработаны маневры: швартовка, развороты на Москве-реке», — сообщил он.

Полностью пассажирский флот будет готов к 2023 году и включит в себя 21 речной трамвай, 23 плавучих причала, два пункта базирования, а также шесть береговых зарядных станций.