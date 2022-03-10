Замену троллейбусных проводов начали в Казани

В Казани сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» ведется замена изношенных контактных проводов.

Как сообщает inkazan.ru, это делается для того, чтобы не было остановки в движении городского общественного транспорта из-за обрыва. Так, в «Метроэлектротрансе» уже сообщали о том, что в Казани на улице Техническая произошел обрыв провода, что привело к остановке движения трамвайных маршрутов № 5 и № 5а. Это происходит порой не по разу за неделю.

Провода уже поменяли на улице Зорге, а сейчас идут работы на улице Салимжанова. В общей сложности замене подлежат провода на четырех участках, где они больше всего изношены. За три года предстоит заменить около 20 километров самых изношенных проводов.