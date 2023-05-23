Транспорт 23 мая 2023, 14:25 Замену 400 остановок произвели в Москве с начала этого года — Ликсутов Заммэра Москвы Ликсутов: в Москве с начала года заменили 400 остановок Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице с января этого года заменили 400 остановочных павильона. Они более комфортны для ожидания транспорта и оснащены современными системами освещения и видеонаблюдения, рассказал заммэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Всего в этом году установят 1,3 тысячи остановок нового типа. Сейчас из их количества по Москве — уже шесть тысяч», — рассказал он.

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Современные павильоны остеклили небьющимся материалом, увеличили площадь их крыш, на которых установили большие лайтбоксы для плакатов с полезной информацией. Также специалисты изготовили скамейки из негорючего материала, а саму конструкцию выполнили из нержавеющей стали и высокопрочного алюминия.

Новые остановки делают на заводе «СВАРЗ» с 2018 года. Продукция за годы эксплуатации доказала свою долговечность, заключил Ликсутов.

Ранее заммэра рассказал, что для водного транспорта Москвы в столицу доставили пять плавучих причала из Перми. Их диаметр — 10 и 16 метров.