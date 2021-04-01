Дальневосточная авиакомпания получила дорожную карту закупки самолетов

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» получила дорожную карту закупки самолетов. Документ подписал сам перевозчик, Минпромторг и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

«Мы подписали дорожную карту закупки воздушных судов между авиакомпанией „Аврора“, ГТЛК и Минпромом, где есть график поставки российских самолетов Sukhoi Superjet, Ил-114 и легкомоторного судна, которое пока еще министерство промышленности готовит. Надеемся, что им может стать „Байкал“», — привел ТАСС слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Ранее министр отмечал, что в 2021 году планируется выделить из федерального бюджета порядка 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги решили направить на финансирование единой дальневосточной авиакомпании.

Зимой 2019 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании авиакомпании на Дальнем Востоке. Проект добавили в нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока. Предполагается, что 50% минус одна акция авиакомпании будут принадлежать Сахалинской области. Остальные регионы ДФО получат по 5% акций, а «золотую акцию» отдадут Минвостокразвития.