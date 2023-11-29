Транспорт 29 ноября 2023, 15:09 Заксобрание Приморья освободило владельцев электрокаров от транспортного налога

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Владельцы электрокаров в Приморье смогут не платить налог на транспорт с 1 января 2024 года. Соответствующие поправки к местному законодательству приняли депутаты регионального заксобрания, сообщил сайт RuNews24.ru.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что автомобили в крупных городах — основной источник загрязнения воздуха.

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Данная инициатива направлена на популяризацию экологичных машин, использование которых сократит негативное воздействие на окружающую среду.