Важное 15 декабря 2023, 14:09 Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Краснодара принял тестовый рейс Росавиация: аэропорт Краснодара принял тестовый рейс РИА «Новости»

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На юге России состоялся тестовый рейс в закрытый с 2022 года международный аэропорт Краснодар. Самолет авиакомпании «Азимут» прилетел из Минеральных Вод, сообщила Росавиация.

Тестовый полет прошел 15 декабря. Superjet 100 авиакомпании «Азимут» без пассажиров прилетел из Минеральных Вод. За рейсом следила рабочая группа на базе Росавиации, в которую кроме ее специалистов вошли представители холдинга «Аэродинамика», госкорпорации по ОрВД и Минобороны России. Специалисты проверили взаимодействие диспетчерских и аэропортовых служб, оценили их готовность к обслуживанию полетов.

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«Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — сказал глава агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

Аэропорт Краснодар в числе других 11 аэропортов приостановил работу в феврале 2022 года. Такое решение приняли ради безопасности полетов. Все это время, по информации Росавиации, воздушную гавань поддерживали в рабочем состоянии — обслуживали плоскостные сооружения, обновляли разметку и вывески, повышали квалификацию сотрудников. На эти цели выделили 1,54 миллиарда рублей в виде субсидий.