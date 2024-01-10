Транспорт 10 января 2024, 12:51 Закрытые границы снизили число угонов машин в России «Коммерсант»: в России снизилось число угонов автомобилей благодаря видеокамерам piqsels

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В 2023 году резко снизилось количество угонов машин. По статистике МВД РФ, предоставленной «Коммерсанту», в январе–ноябре 2023 года зарегистрировали 6,58 тысячи краж авто — это на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Кроме того, с января по ноябрь зарегистрировано 11,6 тысячи угонов транспортных средств <…> — на 8,4% меньше, чем годом ранее», — отметили журналисты.

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Страховщики тоже подтвердили позитивные изменения. Эксперты объясняют сокращение краж и угонов появлением камер видеонаблюдения на улицах, а также закрытыми границами: основные рынки сбыта украденных авто были на Украине и в Прибалтике.

Тем не менее угоны в России существуют. Чаще всего злоумышленников привлекают отечественные и корейские марки, но в последнее время популярными становятся и китайские бренды. Как отметили специалисты, их, скорее всего, крадут, чтобы разобрать и продать на запчасти.

Ранее стало известно, что стабилизации цен, а уж тем более их снижения на российском авторынке в 2024 году не ожидается. Наоборот — если выпуск деталей будет рассчитан на российского потребителя, больших объемов продаж не будет, а ценник окажется достаточно высоким. Кроме того, стоимость авто привязана к политической ситуации.