Закрытие аэропортов на юге России продлили до конца июля

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России действует до 30 июля. О его продлении объявила пресс-служба Росавиации.

Самолеты по-прежнему не летают в аэропорты Анапы, Воронежа, Краснодара, Курска, Геленджика, Белгорода, Брянска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация продлила их закрытие до 30 июля.

Турпоток на юг проходит через аэропорт Сочи. Пассажиры сняли на видео большие очереди на посадку. Режим ограничения полетов ввели в России в конце февраля. Сначала он действовал в 12 городах, в том числе в Орле. Для поездок на курорты «Российские железные дороги» запустили 144 поезда.