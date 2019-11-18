Законопроект о такси внесут в Госдуму

Убийц и насильников уберут из такси. И это добавит чиновникам бумажной работы Подробнее

«Мы постарались учесть все замечания, высказанные по проблеме такси в экспертном сообществе, в самой отрасли и, конечно, в Государственно-правовом управлении Администрации Президента. Структуру отрасли мы особенно не меняем. Просто делаем так, чтобы такси было безопасно для пассажиров, находилось под контролем у государства и чтобы при этом не выросла стоимость услуг», — пояснила первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Она добавила, что при помощи законопроекта можно будет регулировать всю отрасль — от частников-одиночек до крупных таксомоторных парков и агрегаторов такси. Одна из авторских инициатив — дать самозанятым гражданам возможность работать в такси и рассчитывать на низкие налоги. Однако неизвестно сохранится ли эта и прочие идеи в окончательном варианте вносимого законопроекта.

По информации издания, в России увеличилось количество инициатив по наведению порядка в сфере такси. Это подтверждает необходимость введения комплексных мер регулирования.

Ранее стало известно, что водителям с судимостями за опасные преступления — убийства, изнасилования, терроризм и другие, — запретят работать в такси и общественном транспорте.