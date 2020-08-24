В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

С 24 августа 2020 года российские водители будут получать более индивидуальные полисы ОСАГО, чем раньше. Стоимось каждого из них будет исходить из риск-профиля автовладельца. Соответствующие поправки вступили в силу.

Страховщики теперь учитывают личностные факторы каждого водителя — ранее тарифы незначительно колебались в зависимости от города или региона, в котором оформлялся полис. Теперь же все будет индивидуально. Впрочем, эксперты уверены, что значительной разбежки в стоимости ждать не стоит.

При покупке ОСАГО теперь учитываются, например, нарушения правил дорожного движения или эксплуатации автомобиля, наказания за управление машиной в состоянии опьянения и прочие.

Точный перечень у каждой страховой компании будет свой — но они обязаны будут публиковать полный список факторов на своем сайте. Но есть у компаний и ограничения. Так ЦБ в список запретных факторов включил явно дискриминирующие: национальная, расовая, языковая принадлежность и прочие.

В итоге тариф будет формироваться также, как сейчас: цена складывается из базовой ставки, помноженной на коэффициенты. Но нововведения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться та самая базовая ставка. С 24 августа он расширен на 10% вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей, пишет РИА «Новости».