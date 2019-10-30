Закон об ОСАГО изменился в России

Случаев, по которым страховщик может потребовать от виновника ДТП возместить ущерб, стало больше. В первую очередь, новшества должны почувствовать на себе злостные нарушители, которые злоупотребляют за рулем алкоголь, и мошенники, промышляющие дешевыми полисами.

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Ранее регрессное требование можно было предъявить к пьяному за рулем в том случае, если факт опьянения был установлен. Теперь виновник будет обязан платить, даже если медосвидетельствование проходить отказался.

Недостоверные данные в полисе ОСАГО раньше могли стать причиной регресса только при покупке полиса онлайн, а сейчас это распространено и на «бумажные» полисы. Такая мера направлена на борьбу с мошенниками, которые занижают страховую премию.

Иск о возмещении вреда будет предъявлен и в том случае, если у виновника аварии в полисе нет разрешения управлять транспортным средством с прицепом. Отмечается, что прицепов к легковым автомобилям это новшество не касается.

Кроме того, выросли требования и к документам, которые необходимо предоставить владельцу автомобиля для оформления полиса ОСАГО.