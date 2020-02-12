Закон об аннулировании техосмотров оценили в Госдуме
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил мнение о возможности ГИБДД аннулировать техосмотры, которые проводились с нарушениями. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным «Газеты.ru», депутат не видит в этой инициативе ничего необычного.
«Конечно, такие документы должны быть ликвидированы», — считает Лысаков.
Также он не понимает, почему раньше этой проблеме не уделяли внимание.