    12 февраля 2020, 16:03

    Закон об аннулировании техосмотров оценили в Госдуме

    Дарья Морозова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил мнение о возможности ГИБДД аннулировать техосмотры, которые проводились с нарушениями. Об этом сообщила газета «Известия».

    По данным «Газеты.ru», депутат не видит в этой инициативе ничего необычного.

    «Конечно, такие документы должны быть ликвидированы», — считает Лысаков.

    Также он не понимает, почему раньше этой проблеме не уделяли внимание.