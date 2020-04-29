Закон о беспилотных авто могут принять в России в 2021 году

По словам Кравченко, у закона с беспилотными авто две стороны. Одна связана с развитием технологий, а другая — с ответственностью, которая наступит в случае тех или иных эксцессов.

«А если будут аварии, если будут жертвы, кто за это ответит?» — задался вопросом депутат.

По его мнению, законодательство должно стать максимально гибким и готовым к внедрению новых технологий, дабы отечественные специалисты не упускали время при тестировании новых идей.