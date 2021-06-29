Заказы на новую Skoda Rapid начали принимать в России

Компания Skoda начала принимать заказы на версию Rapid Sport Edition. Об этом сообщила газета «Известия».

Минимальная стоимость машины составила 1 215 000 рублей. У нее есть декоративные накладки на пороги, новая решетка радиатора, а также уникальные легкосплавные колесные диски Stratos в черном цвете. Логотипы Sport Edition украшают передние крылья.

Салон получил сиденья черного цвета с контрасными красными элементами, трехспицевое спортивное рулевое колесо, черную обивку потолка и хромированные накладки на педали.

Модель сделана на базе комплектации Ambition. В комплект оборудования включены боковые подушки безопасности спереди, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники сзади, противотуманные фары, круиз-контроль, подогрев наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла.

Также автомобиль оснащен платформой SmartLink, которая дает возможность подключить смартфон и использовать приложения, Bluetooth, и два разъема USB-C сзади. Также даже в базовой версии есть аудиосистема Swing с шестью динамиками.