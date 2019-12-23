«Заякорил Крым у берегов России»: депутат Госдумы оценил запуск движения поездов по Крымскому мосту
«Железнодорожное сообщение позволит крымчанам посмотреть свою большую родину. Это те поезда, которые пойдут к нам с грузами. Это то, чего ждали наши наши работники железной дороги. Мы пять лет держали рабочие кадры, находили возможности трудоустройства людей. Это символ нашей дороги жизни», — поделилась своими эмоциями Савченко.
Депутат добавила, что железная дорога — это неразрывная, материально выраженная связь с родиной. «Крымский мост раз и навсегда заякорил Крым у берегов России», — подытожила собеседница.
23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста поезда. 24 и 25 декабря по переправе пройдут первые пассажирские составы — поезда Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Автомобильное движение по мосту Путин открыл в мае 2018 года.