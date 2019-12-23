«Заякорил Крым у берегов России»: депутат Госдумы оценил запуск движения поездов по Крымскому мосту

Депутат Госдумы России от Крыма Светлана Савченко дала высочайшую оценку одному из главных событий уходящего года — открытию железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Она считает, что теперь крымчанам будет проще путешествовать по своей большой родине.

«Железнодорожное сообщение позволит крымчанам посмотреть свою большую родину. Это те поезда, которые пойдут к нам с грузами. Это то, чего ждали наши наши работники железной дороги. Мы пять лет держали рабочие кадры, находили возможности трудоустройства людей. Это символ нашей дороги жизни», — поделилась своими эмоциями Савченко.

Депутат добавила, что железная дорога — это неразрывная, материально выраженная связь с родиной. «Крымский мост раз и навсегда заякорил Крым у берегов России», — подытожила собеседница.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста поезда. 24 и 25 декабря по переправе пройдут первые пассажирские составы — поезда Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Автомобильное движение по мосту Путин открыл в мае 2018 года.