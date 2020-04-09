Загруженность дорог Москвы выросла

Количество машин на дорогах Москвы увеличилось по сравнению с прошлыми днями. Несмотря на то, что водителей стало больше, сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию с загруженностью движения в 1 балл.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта столицы. Там уточнили, что в 10:00 9 апреля дороги Москвы были на 75% свободнее, чем три недели назад. Однако 8 апреля этот показатель, по сравнению с периодом трехнедельной давности, был еще ниже — в среду дороги были загружены на 80% меньше. Количество автомобилей на дорогах за один день увеличилось на 5%.

«Это на 40 тысяч машин больше, чем неделей ранее», — сообщили в ведомстве.

В прошлом году в это время столица была загружена на 62% сильнее. Количество пассажиров снизилось и в метрополитене Москвы — на 80% меньше, чем в прошлом году. Поток сократился и в наземном общественном транспорте — людей стало меньше на 78%, в то время как пригородными электричками воспользовались реже на 66%.

Люди стали чаще пользоваться услугами такси — на пять тысяч больше заказов по сравнению с прошлой неделей. Вырос спрос и на каршеринг — число поездок на таких машинах увеличилось на тысячу.

Ранее для медработников отменили плату за парковку. В ближайшем времени Дептранс и Минздрав создадут список реестра врачей, которые смогут бесплатно оставлять свои машины на паркингах.