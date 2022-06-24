Фото машин после техосмотра будут загружать в базы ГИБДД

С 1 июля диагностические карты и фотографии машин на техосмотре будут передавать в ГИБДД. МВД России опубликовало приказ на официальном интернет-портале правовой информации, сообщило РИА «Новости».

В составе федеральной информационной системы «ГИБДД-М» появятся три новые подсистемы: «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД». В них будут создавать электронные диагностические карты и загружать фотографии автомобилей, приехавших на техосмотр.

Кроме того, в России заработает онлайн-база злостных нарушителей. «Витрина данных ГИБДД» позволит работодателям проверять водителей на совершение многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. Также это будет полезно агрегаторам такси и каршерингу.