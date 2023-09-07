07 сентября 2023, 19:02
Загрутдинов рассказал о монтажных работах на станции метро «Потапово» в Москве
Загрутдинов: фасад и остекление смонтировали на 70% на станции метро «Потапово»
На строящейся станции «Потапово» Сокольнической линии метро установили 70% металлоконструкций фасада. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Оболочка фасада выполнена с большой площадью остекления — оно обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, создавая визуальные эффекты снаружи и внутри здания», — уточнил он.
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Станция «Потапово» будет конечной станцией Сокольнической ветки метро и улучшит транспортное обслуживание поселений Сосенского, Воскресенского и Щербинка в ТиНАО. Станция будет расположена на автодороге Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в районе пересечения с улицей Александры Монаховой. Через надземные пешеходные переходы из вестибюля станции можно будет попасть к остановкам общественного транспорта.
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