Задержки рейсов участились в России с начала июня

В России участились случаи задержек авиарейсов. С этой проблемой столкнулись пассажиры большинства авиакомпаний, сообщила газета «Коммерсант».

Среди крупнейших перевозчиков чаще всего рейсы идут мимо расписания у «Уральских авиалиний». Согласно данным сервиса FlightRadar24, за первые три недели июня примерно половина рейсов прибыли в аэропорт с задержкой более 15 минут. С задержкой более часа садился почти каждый четвертый рейс, в ряде случаев — с задержкой на 10 часов.

Авиакомпания S7 в тот же период выполнила больше всего рейсов — почти девять тысяч. В июне задержалось 856 рейсов, что составило 9,6% от общего количества. У лоукостера «Победа» из 5,7 тысячи рейсов каждый десятый не уложился в расписание. С мая количество задержек выросло вдвое — в «Победе» объяснили это ухудшением метеоусловий. А у перевозчика «Россия» в первые три недели июня из 2,86 тысячи рейсов задержались 7,3%.

Рейсы «Аэрофлота» задерживались в 5,44% случаев. В сравнении с маем статистика улучшилась — тогда задержек было 6,3%.

В «Уральских авиалиниях» объяснили такую ситуацию не только метеоусловиями, но и загруженностью аэропортов. По словам представителя перевозчика, нынешняя ситуация является беспрецедентной. Но и погодные условия внесли свои коррективы — например, когда из-за сильных дождей в Симферополе самолет выкатился за пределы ВПП.