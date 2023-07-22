Транспорт 22 июля 2023, 22:40 Задержанные в Крыму поезда выпустили со станций стоянки «Гранд Сервис Экспресс»: со станций стоянки отправили задержанные в Крыму поезда username / Telegram

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Все задержанные из-за закрытия движения на участке Крымской железной дороги после ЧП на склад боеприпасов в Красногвардейском районе поезда, отправились со станций стоянки. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

«На данный момент все наши задержанные поезда отправились со станций стоянки», — указали в сообщении.

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По данным перевозчика, последним отправился поезд № 175/176 Москва — Симферополь, который в 21:07 по московскому времени выехал из Джанкоя. Тем временем поезд № 159/160 сократил опоздание с шести до трех часов.

ВСУ попытались атаковать БПЛА инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе утром 22 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате ЧП никто не пострадал. После этого для минимизации рисков пришлось временно остановить движение по Крымской железной дороге. Сейчас железнодорожное сообщение восстановили.