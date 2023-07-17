Транспорт 17 июля 2023, 07:44 Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда пообещали вернуть в расписание РЖД: поезда в Краснодарский край ходят по графику, задержанные составы вернут в расписание РИА «Новости»

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После чрезвычайного происшествия на Крымском мосту некоторые поезда задержали. Они возобновят движение, когда появится такая возможность. Железнодорожное сообщение с Краснодарским краем сохранили в штатном режиме, сообщили в своем Telegram-канале РЖД.

«Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание», — объявили в компании.

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Составы в сообщении с Кубанью, по информации РЖД, продолжили ходить по графику.

Чрезвычайное происшествие случилось в районе 145-й опоры моста через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их дочь выжила, но получила, по предварительному диагнозу, закрытую черепно-мозговую травму.

Минтранс России заявил, что пролеты остались на собственных опорах. Повреждения получило дорожное полотно.