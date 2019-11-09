Задавивший американку Uber не умел распознавать нарушителей ПДД в США

Специалисты NTSB установили, что автомобиль зафиксировал женщину за 5, 6 секунды до того, как сбил ее. Сначала программа приняла препятствие не за человека, а за другой автомобиль, затем — за велосипед. Устройство просто не смогло классифицировать объект. Значение ПО изменило четыре раза. До момента столкновения к окончанию выбора оставалось только 1,2 секунды.

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Самоуправляемый автомобиль не был рассчитан на то, что перед ним будут перебегать дорогу, нарушая правила дорожного движения. Человек за рулем заметил бы женщину издали и вовремя сбросил скорость. Но Uber включил тормозную систему лишь после того, как оценила вероятность столкновения. На эта ушла драгоценная секунда. И вот автоматика запустила торможение лишь за 0,2 секунды до трагедии.

Инженеры еще на этапе тестирования этого транспортного средства зафиксировали большое количество ложных срабатываний. Они ввели задержку и скорректировали программу анализа вероятности ДТП. Но был еще и второй фактор, приведший к гибели женщины. Uber мог бы снизить скорость или избежать аварии, если бы у него была включена автоматическая система торможения Volvo.

В документах NTSB сказано, что в компании, сконструировавший автомобиль, не было «культуры безопасности». В отделе, который занимался разработкой, трудилось много инженеров, но не было ни одного менеджера по безопасности.

ДТП, в котором погибла переходившая дорогу в неположенном месте женщина, произошла в американском штате Аризона 19 марта 2018 года. После этой трагедии тестирование самоуправляемых автомобилей на территории Соединенных Штатов было приостановлено. Несколькими месяцами позже Uber Technologies Inc. закрыла аризонское отделение. Были уволены 300 человек.

В ходе расследования было установлено, что водитель внутри Uber полностью надеялась на самоуправляемый автомобиль. Женщина смотрела не на дорогу, а в свой гаджет, полностью увлеченная американским талант-шоу типа «Голос».