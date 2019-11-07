Забастовка экипажей Lufthansa заблокировала 700 рейсов

Планы десятков тысяч пассажиров были нарушены из-за объявленной сотрудниками немецкой авиакомпании Lufthansa забастовки. Улучшения условий труда и повышения зарплаты требуют пилоты и бортпроводники.

Всего в четверг, 7 ноября пришлось отменить 700 авиарейсов в аэропортах Германии. Пассажиры не могли вылететь из аэропортов Мюнхена и Франкфурта-на-Майне — крупнейших воздушных гаваней страны. Если стачка будет продолжена в пятницу, 8 ноября, придется отменить еще 600 рейсов.

Руководство авиакомпании вынуждено рассыпаться в извинениях перед пассажирами. Им предлагают обменять авиабилеты на железнодорожные. Это бесплатно.

Германский суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне ранее отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки. Суд признал законной запланированную стачку экипажей.

Предыдущая забастовка была проведена в конце октября. Тогда сотрудники Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine провели забастовку, в результате которой были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна. Все четыре компании принадлежат группе Lufthansa.