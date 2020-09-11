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    11 сентября 2020, 01:47

    Минтранс предложил сделать проезд бесплатным за счет водителей

    Кирилл Фролов

    В новом проекте транспортной стратегии, подготовленной Минтрансом, предлагается сделать бесплатным проезд в общественном транспорте к 2035 году. Взамен министерство хочет брать плату за поездки на личном авто, сообщил РБК.
    Минтранс предложил сделать проезд бесплатным за счет водителей

    Подлинность документа подтвердили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, куда стратегия поступила для ознакомления. Источник издания, близкий к правительству, уточнил, что проект находится на стадии обсуждения, финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.

    Сейчас Минтранс предлагает схему, при которой с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения на личном автомобиле. К 2035 году плату введут за проезд по остальным дорогам, включая передвижение по городу.

    Таким образом министерство планирует стимулировать россиян пользоваться общественным транспортом и сокращать поездки на личных машинах.

    В 2018 году бесплатный проезд в общественном транспорте ввели в Эстонии, в феврале 2020 года — в Люксембурге. Плату за поезд на личном автомобиле берут, например, в Лондоне при въезде в центральную часть города.

    Новости SMI.FM