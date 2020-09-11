Минтранс предложил сделать проезд бесплатным за счет водителей

Подлинность документа подтвердили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, куда стратегия поступила для ознакомления. Источник издания, близкий к правительству, уточнил, что проект находится на стадии обсуждения, финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.

Сейчас Минтранс предлагает схему, при которой с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения на личном автомобиле. К 2035 году плату введут за проезд по остальным дорогам, включая передвижение по городу.

Таким образом министерство планирует стимулировать россиян пользоваться общественным транспортом и сокращать поездки на личных машинах.

В 2018 году бесплатный проезд в общественном транспорте ввели в Эстонии, в феврале 2020 года — в Люксембурге. Плату за поезд на личном автомобиле берут, например, в Лондоне при въезде в центральную часть города.