Транспорт 04 марта 2024, 19:08 «За рулем»: Mazda и Skoda с пробегом — надежные машины до 3 миллионов рублей

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Китайские иномарки, которые сейчас наводнили российский рынок, вызывают недоверие у ряда автомобилистов. Какую альтернативу можно выбрать по той же цене, рассказали эксперты «За рулем».

Они посоветовали присмотреться к машинам с пробегом. В частности, к Mazda, Skoda, Kia и Volvo. Некоторые модели, которым были выпущены не более пяти лет назад, можно купить до трех миллионов рублей.

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Как добавили «Известия», надежными авто с пробегом в этой ценовой категории можно считать Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Volvo XC40 и Kia Sorento Prime.

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