За режимом работы водителей в России будут следить онлайн

Вначале онлайн-тахографы установят на пассажирский транспорт в 20 крупнейших российских городах, сообщили в Минтрансе. Приборы будут стоять на новых автобусах и троллейбусах. Участие в проекте подтвердил ЛиАЗ.

Получать и обрабатывать данные с тахографов будет автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». В пилотный период штрафы водителям за превышение скорости не будут назначаться онлайн, заверили в «Росавтотрансе».

При этом с измерением скорости по спутнику, особенно в местах с плотной застройкой, могут возникнуть сложности, отметили в движении «Свобода выбора».

Ранее МВД утвердило новые стандарты номеров машин. Трехзначный код региона будет начинаться с любой цифры, а не только с 1 или 7, как это действует сейчас. Однако приставки 666 на номерах Свердловской области не будет.