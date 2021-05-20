Москвичам пообещали не поднимать плату за проезд по МЦД

В бюджете Москвы на 2021 год предусмотрели дополнительные расходы. Благодаря этому цены на проезд по МЦД и в пригородных электричках остаются на прежнем уровне.

На возмещение расходов по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом направят 5,5 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, слова которой привел ТАСС.

«[Это] позволит воздержаться от повышения стоимости проезда в поездах МЦД и пригородных электричках», — подчеркнула она.

Дополнительное финансирование, добавила Зяббарова, даст возможность ускорить строительство и досрочно запустить пассажирское движение на МЦД-4. Он свяжет Апрелевку с Железнодорожным и улучшит транспортное обслуживание 23 столичных районов, где проживают свыше 2,5 миллиона человек. Положительно скажется запуск и на сообщение с населенными пунктами Подмосковья на указанном направлении.

Закон об изменении бюджета столицы на 2021 год ранее поддержали депутаты Мосгордумы. Оно предполагает увеличение доходов и расходов города на 191,13 миллиарда рублей при неизменном дефиците.

Доходы бюджета Москвы составят 2,834 триллиона рублей, расходы — 3,344 триллиона. По дефициту показатель остался на уровне 510 миллиардов рублей.