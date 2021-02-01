Перечислены случаи, когда можно оспорить штраф за превышение скорости

При получении нескольких штрафов за превышение скорости автовладельцу нужно проверить время совершения нарушения. Возможно, это один и тот же случай, снятый с разных ракурсов. В таком случае, штрафование можно оспорить.

Портал «Автовзгляд» назвал второй случай, когда можно подать жалобу — если истек срок свидетельства о метрологической проверке комплекса фотофиксации. Возможно, на дороге были установлены новые знаки скоростного режима, но камера продолжает «наказывать» автомобилистов по тем знакам, что стояли ранее.

Кроме того, один из российских водителей добился отмены штрафа на том основании, что на дороге отсутствовал знак «фотофиксация», который должен указывать на наличие стационарной камеры.

С 1 февраля вступают в силу законы, которые осложняют оформление тюнинга машины, увеличивают плату за движение большегрузов по федеральным дорогам и узаконивают цифровую маркировку автомобильных шин.