За организацию нелегального техосмотра в России станут отправлять в тюрьму

Согласно поправкам, наказание предусматривается за проведение техосмотра без аккредитации.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

Санкция обновленной статьи 171 Уголовного кодекса предусматривает до шести месяцев ареста в качестве максимального наказания.

Вторая часть той же статьи применяется при совершении преступления организованной группой. В данном случае под наказанием подразумевается лишение свободы вплоть до пяти лет.

Ранее правительство утвердило положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО). После оформления диагностические карты машины будут храниться в системе не менее пяти лет.

Все аккредитованные компании указаны на сайте Российского союза автостраховщиков. Обычно на прохождение ТО уходит около 30 минут. За это время мастер осматривает рулевую систему, двигатель, сигнализацию, внешние световые устройства, а также тормозную систему, стеклоочистители и стеклоомыватели.

Автовладельцам напомнили, что с осени ожидается ряд изменений: смена тарифов ОСАГО, возвращение техосмотра, новая дорожная разметка в Москве. Сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру для оценки технического состояния машин.