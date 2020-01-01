За новогоднюю ночь в метро столицы проехали больше 250 Дедов Морозов

За новогоднюю ночь в метро столицы спустились больше 250 Дедов Морозов, многие из которых были в сопровождении Снегурочек. Помимо них в вагонах можно было повстречать снежинок, лисичек, зайчиков, гномов и эльфов.

«Деды Морозы спешили вовремя попасть к адресатам. Подавляющее большинство Дедов Морозов ехали в период с 22 часов до часу ночи и, конечно, проезжали бесплатно. Впрочем, если наши сотрудники замечали главных героев нового года до начала бесплатного проезда — тоже старались пропустить бесплатно», — рассказали в пресс-службе московской подземки.

Традиционно в ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК работали круглосуточно. В этом году проезд с 20 часов новогодней ночи до 6 утра был бесплатным. В работе метрополитена задействовали более десяти 10 тысяч сотрудников.

В вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций пассажиры могли услышать новогоднее обращение президента России и мэра столицы, которые, помимо этого, с субтитрами транслировались в эфире на экранах в поездов.