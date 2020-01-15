    15 января 2020, 03:14

    В РЖД предложили добавить в УК статью за нападение на проводников

    Светлана Степанова

    Нападение на сотрудников железнодорожного транспорта должно стать уголовно наказуемым деянием. Такое предложение озвучил генеральный директор РЖД Дмитрий Пегов. Он заявил, что за преступление необходимо ввести штраф до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.
    В РЖД предложили добавить в УК статью за нападение на проводников

    Заявление Пеговым было сделано в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству. Гендиректор РЖД отметил, что за последние 12 месяцев на 27% стало больше зарегистрированных фактов нападения на сотрудников железных дорог. Если в 2018 году насчитывалось 77 эпизодов, то в 2019 году — уже 98.

    Принудительными работами на срок до двух лет или штрафом предложено наказывать злоумышленников, которые допустили насилие, не опасное для здоровья и жизни проводников, а также за угрозы в их адрес. Если нарушение более значительное, то принудительные работы необходимо увеличить до пяти лет.

    Руководство РЖД считает необходимым удвоить штрафы за употребление алкоголя и курение в поездах. Пара затяжек в тамбуре или туалете может обернуться для пассажира штрафом не в 500, а в тысячу рублей. Появление в стадии опьянения или распитие спиртных напитков во время поездки — не в тысячу, а в три тысячи.

    Авторы инициативы заявили, что в течение 2019 года на железнодорожном транспорте правонарушения совершили свыше 35 тысяч пассажиров. Это привело к 62 вынужденным остановкам.