В РЖД предложили добавить в УК статью за нападение на проводников

Заявление Пеговым было сделано в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству. Гендиректор РЖД отметил, что за последние 12 месяцев на 27% стало больше зарегистрированных фактов нападения на сотрудников железных дорог. Если в 2018 году насчитывалось 77 эпизодов, то в 2019 году — уже 98.

Принудительными работами на срок до двух лет или штрафом предложено наказывать злоумышленников, которые допустили насилие, не опасное для здоровья и жизни проводников, а также за угрозы в их адрес. Если нарушение более значительное, то принудительные работы необходимо увеличить до пяти лет.

Руководство РЖД считает необходимым удвоить штрафы за употребление алкоголя и курение в поездах. Пара затяжек в тамбуре или туалете может обернуться для пассажира штрафом не в 500, а в тысячу рублей. Появление в стадии опьянения или распитие спиртных напитков во время поездки — не в тысячу, а в три тысячи.

Авторы инициативы заявили, что в течение 2019 года на железнодорожном транспорте правонарушения совершили свыше 35 тысяч пассажиров. Это привело к 62 вынужденным остановкам.