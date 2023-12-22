Эксклюзив 22 декабря 2023, 01:07 «За это надо наказывать». Российский производитель выпустил моторное масло «для блондинок» Автоэксперт Кубасов: масло «для женщин» — это неуважительно Freepik

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Российский производитель моторных масел выпустил специальное «масло для женщин». В целом оно ничем не отличается от обычного, но на обороте канистры есть подробная и несколько оскорбительная инструкция, как менять масло. Автоэксперт Алексей Кубасов заявил «360», что считает выпуск такого продукта некорректным, так как многие женщины не хуже мужчин разбираются в автомобилях.

Инструкция к «женскому» моторному маслу начинается с пункта «найдите капот», в котором объясняется разница между капотом и багажником. Потом женщинам предлагают найти двигатель, предостерегают от заливки масла в бачок стеклоомывателя и сравнивают определитель уровня масла с тестом на беременность.

Телеканал «360»

По мнению Кубасова, такой юмор — некорректный и неуважительный по отношению к женщинам.

«Отношение к женским маслам у меня крайне негативное. И я бы, как инженер, наказывал за это очень сильно. У меня есть большое количество знакомых девушек, которые уверенно эксплуатируют транспортные средства. А одна моя знакомая является участником и победителем международных и российских соревнований. <…> Она еще и инструктор в собственной школе вождения», — отметил он.

Собеседник «360» добавил, что такие девушки могут многое рассказать «диванным» экспертам и подобным псевдоинженерам, предлагающим «женское» масло.