Взлетную полосу в аэропорту Тюмени закроют на реконструкцию

Оборудование ВПП устарело. В связи с этим специалисты решили полностью реконструировать полосу. Согласно проекту, рабочие заменят аэронавигационное оборудование и инженерные коммуникации ВПП. После открытия обновленной полосы аэропорт сможет принимать самолеты даже при плохой погоде.

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На работы выделено около 2,5 миллиарда рублей. Проект прошел техническую экспертизу, сейчас специалисты выясняют, является ли заявленная сумма обоснованной.

Реконструкция ВВП стартует в 2020 году. До окончания ремонта самолеты будут подниматься в небо со второй полосы.