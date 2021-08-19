Высокоскоростную железнодорожную магистраль, соединяющую Москву и Санкт-Петербург, планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. «ФедералПресс» рассказал, что известно об этой дороге.

ВСМ пройдет через шесть субъектов РФ: Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также через Москву и Санкт-Петербург.

Поезда по магистрали будут ездить со скоростью 400 километров в час. Время пути вместе с остановками займет 2,5 часа: это как минимум на час быстрее, чем занимает дорога между столицами на «Сапсане». Предполагается, что из-за скорости новому способу передвижения отдадут предпочтение те, кто пока выбирает самолет или автомобиль.

Изначально в РЖД заявляли, что запуск ВСМ займет не менее шести лет. После того, как в 2019 году проект получил президентскую поддержку, сроки сократились: первые участи ВСМ планируют ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, а полностью она заработает в 2026 году.