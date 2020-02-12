По информации «Невских новостей», дорогу построят в 2026–2027 годах.

«В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование. Мы планируем, что два с половиной года у нас уйдет на проектирование», — подчеркнул Белозеров.

Такое заявление генеральный директор «РЖД» сделал в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.