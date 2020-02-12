Высокоскоростная ж/д магистраль Москва — Петербург появится к 2027 году
Глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил, что компания планирует подписать договор на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Невских новостей», дорогу построят в 2026–2027 годах.
«В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование. Мы планируем, что два с половиной года у нас уйдет на проектирование», — подчеркнул Белозеров.
Такое заявление генеральный директор «РЖД» сделал в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.