Транспорт 06 февраля 2024, 07:50 Высадившего девочку на объездной дороге в Южно-Сахалинске водителя автобуса наказали Мэр Южно-Сахалинска Надсадин: высадившего девочку водителя автобуса уволили РИА «Новости»

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В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, который высадил девочку на трассе. Мэр города Сергей Надсадин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», — заявил он.

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Градоначальник сообщил, что возбудили уголовное дело, этот случай взяла на контроль прокуратура. «Транспортная компания», по его информации, организовала служебное расследование. Сергей Надсадин заявил, что такие поступки не допустимы, и предупредил перевозчиков о наказании.

Девятилетняя школьница возвращалась с занятий в район Хомутово. Она осталась в салоне одна, водитель поехал в парк. Он высадил ребенка на заснеженной объездной дороге в паре километров от автобусных остановок. Мать девочки рассказала «360», что ей пришлось прятаться в сугробе от бродячих собак.