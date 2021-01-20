Спрос на долгосрочный каршеринг вырос среди россиян
Спрос возрос как минимум на 30–40%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний, оказывающих услуги каршеринга. Так, из-за ограничений по выезду за границу пользователи все чаще начинают путешествовать за город в выходные или отпуск на каршеринговых авто.
По мнению экспертов, суточные и долгосрочные тарифы более выгодны для самих каршеринговых сервисов, поскольку они минимизируют простой автомобилей.
Клиенты каршеринга зачастую паркуют взятую в аренду машину небрежно. Как сообщали в декабре СМИ, из-за частых жалоб автовладельцев «Делимобиль» решил наказывать несознательных водителей штрафами. Информацию о нарушении в компанию может предоставить любой желающий через мобильное приложение каршеринговой службы, по электронной почте или по телефону. Жалобы примут в трех городах, где работает сервис.
Юрист Максим Беспалов рассказал о подводных камнях покупки автомобиля для сдачи в аренду каршеринговому сервису. Прежде чем это делать, нужно очень внимательно читать договор.