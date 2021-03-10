Выпущена пилотная партия Aurus Senat. В продажу она не попадет

На заводе в Елабуге сошла с конвейера пилотная партия машин серийной оснастки премиум-класса Aurus Senat. Сейчас она проходит испытания в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте ГНЦ РФ ФГУП (НАМИ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ, к продаже машины не предназначены. Ранее глава ведомства Денис Мантуров утверждал, что серийное производство Aurus Senat запланировано на I квартал 2021 года. Первым клиентам машины передадут в мае.

«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику», — сообщили агентству в министерстве.

Aurus Senat в базовой комплектации стоит 18 млн рублей. Машины первой серийной партии будут выполнены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена составит 22 миллиона рублей.

На заводе в Елабуге также запланирован выпуск внедорожника Aurus Komendant. Пандемия помешала представить автомобиль на московском автосалоне в 2020 году. Демонстрация запланирована на 2021 год, дата выбирается.

В феврале сообщалось, что в ближайшее время будет сертифицирован удлиненный седан Aurus. Он поступит на рынок Ближнего Востока.