Лайнер авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Москва, вернулся в аэропорт Толмачево. Эту информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани, но не стали называть причину случившегося.

В пресс-службе сайту kp.ru объяснили, что экипаж принял решение вернуться после трех часов полета. Борт приземлился в аэропорту Новосибирска в 09:30 по местному времени (05:30 по мск).

Источник «Интерфакса» заявил, на борту сработал датчик технической неисправности. Портал NGS.RU написал, что в салоне чувствовался запах гари.

Всего этим рейсом летели 132 пассажира. Согласно онлайн-табло Толмачево, в 10:25 по местному времени (06:25) они уже вылетели в Москву.

В понедельник, 10 февраля, самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar на полпути в Москву вернулся в Красноярск. Причиной стали проблемы с закрылками. Как написал РБК, на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.