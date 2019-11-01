Выплаты по европротоколу выросли по всей России до 400 тысяч рублей

Уточняется, что речь идет о тех ДТП, в результате которых никто не погиб, а повреждения получило не более двух транспортных средств. С начала месяца оформление подобных аварий тестируется в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

РБК напомнил, что в соответствии с законодательством об ОСАГО, водители могут получить по европротоколу до 400 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Для этого должен быть соблюден ряд условий, кроме вышеупомянутых, а именно: между участниками столкновения нет разногласий, кто является виновником, а также передача фотоснимков поврежденного авто в РСА через мобильное приложение «ДТП. Европротокол».

Раньше такие выплаты могли получить лишь автовладельцы в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти. До сегодняшнего дня в других регионах страны максимальные выплаты составляли 100 тысяч рублей.