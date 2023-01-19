Транспорт 19 января 2023, 12:41 Выписку штрафов с камер видеонаблюдения за отсутствие ОСАГО отложили

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В МВД посчитали преждевременной инициативу о выписке штрафов с камер видеонаблюдения за отсутствие ОСАГО. Об этом написала «Парламентская газета».

Первые сообщения о том, что владельцы машин будут получать штрафы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, появились в Сети еще в 2015 году. Однако с тех пор запуск системы переносился.

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Как рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, перенос запуска системы был связан со сложностями взаимодействия заинтересованных структур. Необходимо было наладить совместную работу баз данных ГИБДД, страховщиков и Центра организации дорожного движения.

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В Российском союзе автостраховщиков анонсировали очередной запуск автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО на 2023 год, однако точные даты пока неизвестны.

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