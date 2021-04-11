Вылетевший в Петербург самолет Azur Air вернется в Сочи

Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший в Санкт-Петербург в 2:49 по московскому времени, возвращается в Сочи. Возможной причиной называется разгерметизация кабины Boeing 737-8.

По данным ТАСС, на борту находятся 190 пассажиров.

«После взлета по маршруту Сочи — Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Прибыть в Петербург самолет должен был в 23:55.

В конце марта из-за течи топлива был задержан вылет самолета авиакомпании S7 рейсом Челябинск — Москва. Неполадки были обнаружены после буксировки и запуска левого двигателя.