Вылетевший из Тюмени самолет Utair вернулся в Рощино из-за неисправности

Вылетевший из Тюмени в Ханты-Мансийск самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на представителя уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что самолет вылетел по расписанию в 07:45, но после взлета экипаж вернул борт в аэропорт Рощино.

«Причина возврата — техническая неисправность воздушного судна», — пояснил представитель транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на борту находились 55 пассажиров, в том числе шестеро детей. Прокуратура взяла под контроль оказание им всех необходимых услуг.

Когда пассажиры смогут вылететь в Ханты-Мансийск, пока не известно. На онлайн-табло Рощино такой информации нет. Пресс-служба перевозчика на запрос журналистов не ответила.