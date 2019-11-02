Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле

Лайнер поднялся в небо в ночь на 2 ноября. Когда самолет пролетал над Воронежем, пилот увидел трещину на лобовом стекле. После этого экипаж объявил о возвращении в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку на запасном аэродроме во Внуково.

Позднее пассажиров посадили на другой борт и они долетели до Баку. Никто не пострадал.

Самолет принадлежит авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».

Вечером 1 ноября SSJ100 вынужденно приземлился в аэропорту вылета Рощино в Тюмени. В левый двигатель ТС попала птица. Лайнер выполнял совмещенный рейс YC811, которым воспользовались клиенты авиакомпаний «Ямал» и S7. Восемьдесят пассажиров и шесть членов экипажа направлялись в Санкт-Петербург.