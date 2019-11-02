  • Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле

    02 ноября 2019, 15:20

    Алена Макаренко

    Самолет, который направлялся из Москвы в Баку, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
    Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле

    Лайнер поднялся в небо в ночь на 2 ноября. Когда самолет пролетал над Воронежем, пилот увидел трещину на лобовом стекле. После этого экипаж объявил о возвращении в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку на запасном аэродроме во Внуково.

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    Позднее пассажиров посадили на другой борт и они долетели до Баку. Никто не пострадал.

    Самолет принадлежит авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».

    Вечером 1 ноября SSJ100 вынужденно приземлился в аэропорту вылета Рощино в Тюмени. В левый двигатель ТС попала птица. Лайнер выполнял совмещенный рейс YC811, которым воспользовались клиенты авиакомпаний «Ямал» и S7. Восемьдесят пассажиров и шесть членов экипажа направлялись в Санкт-Петербург.